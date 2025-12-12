Politeama va all’asta il cineteatro di Como aperto nel 1910 Il Comune vuole incassare 3,8 milioni di euro ma non ospiterà spazi commerciali
Il cineteatro Politeama di Como, aperto nel 1910, è stato messo all’asta dal Comune con un’offerta minima di 3,8 milioni di euro. Un simbolo storico e culturale della città, il teatro non ospiterà spazi commerciali e rappresenta un patrimonio di rilevanza architettonica e sociale. La vendita segna un importante passaggio per il futuro di questo edificio simbolico.
Como, 12 dicembre 2025 – L’ex cineteatro Politeama va all’asta. Un pezzo importante di storia della cultura e dell’architettura lariane, per il quale il Comune di Como ha ora formalmente dettato i termini dell’alienazione, con un’offerta minima da cui partire: 3 milioni e 820mila euro. Chi è interessato a presentare un’offerta, ha tempo fino alle 17 del 26 marzo, mentre l’apertura delle buste è stata fissata per il 27 marzo alle 10 a Lecco, nello studio del notaio banditore. Per la città questa vendita segna un momento importante, con la speranza di un recupero del palazzo e delle sue funzioni, e di un ritorno alla bellezza che lo ha sempre caratterizzato, dopo vent’anni di chiusura e una previsione di ristrutturazione i cui costi sono stati stimati attorno ai 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
