VIDEO | Il Comune di Penne stanzia fondi per gli studenti pendolari non residenti iscritti negli istituti superiori cittadini

Il Comune di Penne ha previsto un contributo economico destinato agli studenti pendolari non residenti iscritti negli istituti superiori del territorio. La misura mira a sostenere le spese di trasporto pubblico, facilitando la mobilità degli studenti che frequentano le scuole cittadine senza risiedervi. Questa iniziativa intende garantire un supporto concreto alle famiglie e promuovere l’accesso all’istruzione in modo equo e sostenibile.

Un sostegno economico agli studenti pendolari non residenti a Penne, per gli abbonamenti del trasporto pubblico. Il sindaco Gilberto Petrucci annuncia l'erogazione di un contributo economico finalizzato a sostenere il costo dell’abbonamento per il trasporto degli studenti non residenti iscritti al primo anno degli istituti secondari della città. L'amministrazione comunale ha stanziato 5.000 euro per sostenere il diritto allo studio e difendere le aree interne. Le risorse potranno essere incrementate in base ai dati forniti dai due istituti superiori cittadini. Il sostegno economico comunale si somma ad altre agevolazioni e la tariffa annuale dell’abbonamento per gli studenti varia tra 215 e 400 euro, in base alla tratta e alle condizioni Isee.🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Abbonamento più alto di 170 euro per gli studenti di Pianella che scelgono Penne e non Pescara per le superiori Gli studenti disabili avranno l'assistenza fino a giugno: il Comune stanzia oltre 642 mila euroIl Comune di Agrigento ha confermato il finanziamento di oltre 642 mila euro per garantire l’assistenza agli studenti con disabilità grave fino a giugno. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Comune di Reggio Emilia: i tagli alle società partecipate. VIDEO; Il Pd contro il Comune sulla realizzazione della Casa di comunità di via 8 Marzo: Fondi Pnrr a rischio [VIDEO]; Campagna nelle scuole per la sicurezza stradale: Puntiamo tutto sulla prevenzione /VIDEO; VIDEO – Ad Ascoli, ha preso il via con la ceramica, la dodicesima edizione del progetto Camminata dei musei. Aces International Video Award, il Comune di Napoli premiato alla Mostra del Cinema di VeneziaIl Comune di Napoli ha ricevuto un importante riconoscimento all'80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel corso della cerimonia degli ACES International Video Awards (AIVA), ... tuttosport.com Comune, presentate le misure per lo sviluppo economico (VIDEO)Il comune di Napoli a sostegno delle imprese. Presentate in Sala Giunta a Palazzo San Giacomo le misure avviate dall’Amministrazione Comunale per lo sviluppo ... napolivillage.com Dopo tre anni è stato chiuso il Cas di Penne, aperto per accogliere gli ucraini in fuga dalla guerra. Dal 2022 al 2025 il Centro di accoglienza straordinaria del comune vestino in località Collalto ha ospitato oltre cento ucraini tra cui donne, anziani e bambini, alc facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.