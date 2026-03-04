Un caffè con il notaio | formazione smart per agenti immobiliari

Da venerdì 6 marzo ad Arezzo prende il via un nuovo ciclo di incontri rivolti agli agenti immobiliari, intitolato “Un caffè con il notaio”. Questo formato, breve e pratico, è stato ideato da Fimaa - Confcommercio Arezzo insieme ai notai locali. Gli incontri sono pensati per offrire formazione mirata e aggiornamenti immediati, con l’obiettivo di facilitare la comprensione delle procedure e delle normative del settore immobiliare.

