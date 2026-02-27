Il delivery della coca in pieno centro Avvocati pr e agenti immobiliari | i tanti clienti del ‘cavallino’ con le quattro frecce

Nel cuore della città, si parla di consegne di sostanze illegali che avvengono senza sosta. Professionisti di vari settori, tra cui avvocati, pubbliche relazioni e agenti immobiliari, sono coinvolti in situazioni che attirano l’attenzione. La presenza di veicoli con le quattro frecce e clienti notturni segnalano attività sospette che si svolgono sotto il naso di tutti.

Milano, 27 febbraio 2026 – C'era l'avvocato che in piena notte mandava sms al "centralinista" della banda Syrgen Haxhija, trentatreenne albanese detto anche "Tommy": "Caro, tra quanto riesci a esserci?", il messaggio inviato quaranta minuti dopo la mezzanotte del 30 maggio 2022 con l'indirizzo di casa in zona Lambrate. C'era la pr della moda che dava appuntamento al pusher a due passi dal Monumentale: "Ci possiamo vedere tra 20 minuti?". C'era un uomo che chiamava di pomeriggio dall'utenza intestata a un noto gruppo bancario: "Senti, volevo sapere se potevi.", indicando la sua posizione dalle parti della Centrale. E l'elenco potrebbe continuare.