Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio, a Sarezzo, un boato ha svegliato i residenti. Un fronte di frana si è staccato dal versante e ha causato danni a diverse case. Quattro famiglie sono state costrette a lasciare le loro abitazioni e dovranno restare fuori casa per almeno 15 giorni. Le squadre di soccorso stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area, mentre gli abitanti cercano di capire quanto tempo dovranno aspettare prima di poter tornare nelle loro case. La paura è molta, soprattutto tra chi ha visto

Sarezzo (Brescia), 30 gennaio 2026 – Paura nella notte a cavallo fra il 28 e il 29 gennaio a Sarezzo, dove, a causa di una frana, diverse persone sono state allontanate dalla loro abitazione. La decisione è stata presa a titolo precauzionale. Uno smottamento con un fronte di circa dieci metri, difatti, minaccia due palazzine residenziali. L’episodio si è verificato in via Valgobbia, nei pressi del museo I Magli, in una zona boscosa che sale verso la montagna. L’allarme è stato lanciato direttamente dai residenti che hanno chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112. Nonostante il movimento franoso non abbia provocato danni strutturali immediati agli edifici per ragioni di sicurezza e precauzione la prima cittadina Valentina Pedrali ha firmato un’ordinanza di sgombero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il boato e la frana nella notte. Lo smottamento a Sarezzo adesso fa paura: quattro famiglie resteranno fuori casa per 15 giorni

Approfondimenti su Sarezzo Frana

Questa notte a Sarezzo, quindici persone sono state fatte uscire di casa per sicurezza.

Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio, la frana a Niscemi si è aggravata, portando all’evacuazione di oltre 500 persone e all’allerta per il rischio di isolamento nel centro abitato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sarezzo Frana

Argomenti discussi: Il boato e il crollo: alle 13 il nuovo cedimento nella zona rossa di Niscemi; Un boato e la valanga che piomba sulla strada: traffico chiuso e mezzi in azione per rimuovere la neve; Un boato improvviso e poi la scossa: il terremoto che ha attraversato il Canavese nel primo pomeriggio; Il canto del gallo, poi il boato: a Niscemi un nuovo crollo nella zona rossa.

Il boato e la frana nella notte. Lo smottamento a Sarezzo adesso fa paura: quattro famiglie resteranno fuori casa per 15 giorniSarezzo (Brescia), 30 gennaio 2026 – Paura nella notte a cavallo fra il 28 e il 29 gennaio a Sarezzo, dove, a causa di una frana, diverse persone sono state allontanate dalla loro abitazione. La ... ilgiorno.it

Un boato improvviso e poi la scossa: il terremoto che ha attraversato il Canavese nel primo pomeriggioSi è trattato di una scossa di magnitudo 1.7 con ipocentro vicino a Rueglio, in Valchiusella. Non sarebbe stato registrato nessun danno, ma paura diffusa in tutta la valle ... giornalelavoce.it