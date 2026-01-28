La gente di Niscemi sul burrone e la frana che fa tremare la fede | Crolla la nostra storia doveva accadere prima o poi

La gente di Niscemi si sveglia preoccupata. La frana sul burrone continua a avanzare, minacciando le case e la strada principale. Molti si chiedono quanto potrà durare ancora questa situazione e se il terreno reggerà. La paura cresce tra i residenti, che temono di perdere pezzi di storia e sicurezza. Le autorità hanno già fatto alcune verifiche, ma ancora nessuna soluzione definitiva. La gente si prepara a vivere con questa minaccia che si fa sempre più concreta.

Niscemi (Caltanissetta) – Quando inizia a imbrunire, le strade di Niscemi si svuotano. I capannelli che stazionano in piazza Vittorio Emanuele, davanti al municipio, o lungo via XX Settembre, spariscono. Il paese si popola di fantasmi che girano con la faccia corrugata. Qualcuno va in pellegrinaggio al limitare di via Roma, fin dove è possibile. La zona rossa è off limits per tutti, anche per chi deve ritirare qualche effetto personale. La croce di via Abaco tra poco scivolerà nell’orrido, giù insieme alle auto, ai furgoni e ai pezzi di asfalto e di palazzo. Neppure il Cielo protegge più Niscemi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

