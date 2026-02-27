’Tessere la pace’ iniziativa dedicata alle donne ucraine

Domani alle 17 si svolge l’iniziativa ’Tessere la Pace’ organizzata dalla Casa delle Donne di Modena in collaborazione con diverse reti di associazioni. L’evento si terrà presso la sala Bergonzoni, in strada Vaciglio Nord, e mira a coinvolgere le donne ucraine in un momento di confronto e solidarietà. La partecipazione è aperta a tutte le interessate e si concentrerà su temi legati alla pace.

Un'importante iniziativa 'Tessere la Pace', promossa da La Casa delle Donne di Modena, in collaborazione con la Rete 10, 100, 1000 piazze di Donne per la Pace, è prevista domani alle 17 (Casa delle Donne, sala Bergonzoni, strada Vaciglio nord, 6). Nell'intenzione di dare voce alle donne iraniane, colpite da una brutale repressione con arresti di massa ed esecuzioni, le associazioni de La Casa delle Donne - Casa delle donne contro la violenza, Centro documentazione donna, Differenza maternità, Donne nel mondo, Gruppo donne e giustizia, Udi - organizzano un collegamento video con Minoo Mirshahvalad, iraniana, ricercatrice all'Università di Copenhagen.