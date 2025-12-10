Investimento mortale in viale Miramare inizia il processo

È iniziato il processo nei confronti del settantenne coinvolto nell’investimento mortale di Bruna Rogelja, avvenuto lo scorso marzo in viale Miramare. L’episodio ha suscitato grande scalpore e attenzione nella comunità, portando alla luce questioni legate alla sicurezza stradale e alle responsabilità dell’automobilista coinvolto in quell’incidente fatale.

Inizia il processo al settantenne che ha investito e ucciso, lo scorso marzo, la 74enne Bruna Rogelja in viale Miramare. Dopo la chiusura delle indagini per omicidio stradale e la richiesta di rinvio a giudizio del Pm Andrea La Ganga, stamattina (mercoledì 10 dicembre) avrà luogo in Tribunale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Milena e Giorgia, le due giovani amiche vittime dell'investimento mortale in Brianza

Giorgia e Milena, le due giovani amiche vittime dell'investimento mortale di Brivio

Investimento mortale nel centro abitato: conducente indagato per omicidio stradale

Ancora un investimento mortale a Roma. La vittima è Stefano Bottari di Anzio. Aveva appena 27 anni Si chiamava Stefano Bottari, aveva 27 anni. E' lui il giovane che nella serata di ieri, venerdì, è stato travolto da una Porsche Cayenne in via della Grande Mur - facebook.com Vai su Facebook