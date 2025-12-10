Investimento mortale in viale Miramare inizia il processo
È iniziato il processo nei confronti del settantenne coinvolto nell’investimento mortale di Bruna Rogelja, avvenuto lo scorso marzo in viale Miramare. L’episodio ha suscitato grande scalpore e attenzione nella comunità, portando alla luce questioni legate alla sicurezza stradale e alle responsabilità dell’automobilista coinvolto in quell’incidente fatale.
Inizia il processo al settantenne che ha investito e ucciso, lo scorso marzo, la 74enne Bruna Rogelja in viale Miramare. Dopo la chiusura delle indagini per omicidio stradale e la richiesta di rinvio a giudizio del Pm Andrea La Ganga, stamattina (mercoledì 10 dicembre) avrà luogo in Tribunale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Milena e Giorgia, le due giovani amiche vittime dell'investimento mortale in Brianza
Giorgia e Milena, le due giovani amiche vittime dell'investimento mortale di Brivio
Investimento mortale nel centro abitato: conducente indagato per omicidio stradale
Ancora un investimento mortale a Roma. La vittima è Stefano Bottari di Anzio. Aveva appena 27 anni Si chiamava Stefano Bottari, aveva 27 anni. E' lui il giovane che nella serata di ieri, venerdì, è stato travolto da una Porsche Cayenne in via della Grande Mur - facebook.com Vai su Facebook
L’Angelini si arrende a Ripalta Cremasca ilrestodelcarlino.it
Scippi, spaccio e violenze: espulso 7 volte in due anni, ma mai rimpatriato iltempo.it
Parità di genere, l’Ue migliora ma troppo lentamente. L’Italia ancora ultima sul lavoro: gli uomini ... ilfattoquotidiano.it
Juve ai playoff di Champions se…: quanti punti servono alla squadra di Spalletti nelle ultime tre partite del ... juventusnews24.com
Juventus, Giaretta (DS Pafos): “Con la Juve possiamo pareggiare” ilprimatonazionale.i
Terza categoria: Sporting Forte in netta ascesa sport.quotidiano.net