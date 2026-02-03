Umbria Jazz 2026 il gran finale in esclusiva | Elvis Costello a Perugia è l' unica data italiana

La serata finale di Umbria Jazz si svolgerà il 12 luglio 2026 all’Arena Santa Giuliana di Perugia. Sul palco salirà Elvis Costello & The Imposters, accompagnati da Charlie Sexton. È l’unica data italiana del loro tour e attirerà molti appassionati di musica. I biglietti sono già in vendita e l’evento promette di essere uno dei momenti più attesi dell’estate.

Serata finale di Umbria Jazz all'Arena santa Giuliana il 12 luglio 2026 con Elvis Costello & The Imposters with Charlie Sexton. Unica data italiana. Ad aprire la serata il concerto di Judith Owen. Elvis CostelloUno scrittore di canzoni tra i più prolifici e di talento, il londinese Elvis Costello.

