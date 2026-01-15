Elezioni comunali 2026 le date sul tavolo | primo turno il 24-25 maggio e ballottaggi il 7-8 giugno

Le elezioni comunali 2026 sono previste con il primo turno il 24-25 maggio e il ballottaggio il 7-8 giugno. In un contesto dominato dalla campagna sul riforma della giustizia, le amministrative sembrano aver perso parte dell’attenzione pubblica. Queste date rappresentano un momento importante per le amministrazioni locali e per il sistema politico nazionale, anche se il focus attuale rimane sulle questioni di carattere nazionale.

In preda alla campagna elettorale sul refrendum sulla giustizia, le elezioni amministrative sembrano essere passate in secondo piano nel dibattito politico. Eppure l’appuntamento riguarda molti Comuni italiani, in particolare quelli che avevano votato nel secondo semestre del 2020, quando il calendario elettorale fu condizionato dalla piena ondata di Covid-19 e il voto venne rinviato all’autunno per ragioni di sicurezza. L’elenco definitivo dei Comuni sarà definito dal Ministero dell’Interno nei mesi precedenti alle elezioni. Ora, però, qualche data comincia a prendere forma, pur mancando ancora il decreto ufficiale: il primo turno delle elezioni amministrative dovrebbe svolgersi il 24 e 25 maggio, mentre i ballottaggi sarebbero fissati per il 7 e 8 giugno. 🔗 Leggi su Open.online

