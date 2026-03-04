Ue | Gualtieri su appalti serve semplificazione e tutela lavoratori

Il sindaco di Roma ha preso parte a Bruxelles a una sessione del Comitato europeo delle Regioni, durante la quale si è parlato delle direttive sugli appalti pubblici. Gualtieri ha sottolineato la necessità di semplificare le procedure e di garantire maggiore tutela ai lavoratori coinvolti. La discussione ha coinvolto rappresentanti di diverse regioni europee.

Il sindaco Roberto Gualtieri a Bruxelles: semplificare gli appalti per garantire qualità e tutelare i lavoratori. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha partecipato a Bruxelles alla sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni, dove si è discusso della valutazione delle direttive sugli appalti pubblici. Durante il suo intervento, Gualtieri ha evidenziato l'importanza di semplificare le procedure per garantire una maggiore qualità dei servizi, sottolineando al contempo la necessità di tutelare i lavoratori. "Non ci può essere una riforma degli appalti che non ascolti attentamente le autorità locali – ha affermato il sindaco – poiché sono gli enti locali a gestire concretamente gli appalti.