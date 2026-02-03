Su iniziativa dell’onorevole Lorenzo Cesa, si è tenuto un convegno a Reggio Calabria dedicato al contrasto alla mafia e alla tutela negli appalti pubblici. Il giudice Giovanni Verardi ha spiegato che le misure di prevenzione non devono essere solo repressive, ma anche di supporto. Un dibattito che mette in luce le sfide di mantenere un equilibrio tra sicurezza e diritto.

C’è un brusio particolare che precede i momenti importanti. Non è rumore sordo ma attesa. È quello che si sentiva ieri entrando nella Sala della Lupa di Montecitorio, uno degli spazi più solenni della camera dei Deputati, dove si è tenuto il convegno “Appalti e contrasto alla mafia: informative antimafia e limiti operativi“. Un titolo tecnico, quasi asciutto, che però racchiude uno dei nodi più delicati della democrazia italiana: il confine sottile tra legalità formale e giustizia sostanziale. Un dossier spinoso trattato in una cornice non neutra, dove fu sancita la nascita della Repubblica italiana, come ha fatto notare lo stesso Cesa aprendo i lavori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Appalti e antimafia: l’equilibrio tra tutela e legalità

Due giornate a Gorle e Bergamo, promosse dall'Associazione Giovanni Panunzio, invitano alla riflessione sulla legalità e sulla responsabilità civica.

Questo incontro tra FeNAILP Salerno Città e il Questore ha l'obiettivo di rafforzare il controllo del territorio, garantendo maggiore sicurezza e tutela del commercio locale.

Argomenti discussi: Appalti e contrasto alla mafia: informative antimafia e limiti operativi (2.02.2026); Antimafia: valutazione unitaria degli indizi per scoprire condizionamenti sulle imprese; Bolzoni: ''La comm. antimafia di Chiara Colosimo è una delle peggiori mai viste''; CAMERA: DOMANI CONVEGNO SU APPALTI E CONTRASTO ALLA MAFIA.

