subappalti in ue il centrodestra italiano ha votato contro le norme a tutela dei lavoratori

Il centrodestra italiano ha scelto di opporsi alle nuove regole europee sulla protezione dei lavoratori nei subappalti. La decisione è arrivata durante una riunione dell’Europarlamento, il 12 febbraio, a pochi giorni dal secondo anniversario della tragedia al cantiere Esselunga di Firenze. La scelta ha suscitato reazioni tra le associazioni dei lavoratori, che chiedono maggiore tutela. La questione rimane al centro del dibattito politico europeo.

Il centrodestra italiano ha votato contro le norme europee a tutela dei lavoratori nei subappalti. È successo durante la seduta dell’Europarlamento del 12 febbraio, pochi giorni prima del secondo anniversario della strage al cantiere Esselunga di Firenze. In quell’episodio del 2024 persero la vita cinque operai, ma non sembra aver indotto la politica a una stretta sulle catene di appalti. La “truppa” che a Strasburgo e Bruxelles rappresenta i partiti del governo Meloni, infatti, ha prima contribuito ad ammorbidire la risoluzione, accogliendo le richieste delle imprese; poi ha comunque espresso voto contrario, cosa che non è bastata perché il provvedimento – seppure annacquato nei contenuti – è passato comunque. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

