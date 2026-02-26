Sanremo 2026 Conti | Continuiamo a pedalare col sorriso Irina Shayk | Felice di essere qui

Stasera a Sanremo 2026, il conduttore principale sarà affiancato da Irina Shayk e Ubaldo Pantani. La serata vedrà la presenza di ospiti e momenti di spettacolo, mentre si prosegue con l’evento musicale più atteso dell’anno. Le esibizioni e le interviste si susseguiranno sul palco, offrendo il classico mix di musica e intrattenimento che caratterizza questa manifestazione.