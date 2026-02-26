Sanremo 2026 Conti | Continuiamo a pedalare col sorriso Irina Shayk | Felice di essere qui
Stasera a Sanremo 2026, il conduttore principale sarà affiancato da Irina Shayk e Ubaldo Pantani. La serata vedrà la presenza di ospiti e momenti di spettacolo, mentre si prosegue con l’evento musicale più atteso dell’anno. Le esibizioni e le interviste si susseguiranno sul palco, offrendo il classico mix di musica e intrattenimento che caratterizza questa manifestazione.
Stasera ad affiancare Conti sul palco ci saranno Irina Shayk e Ubaldo Pantani, oltre alla co-conduttrice fissa Laura Pausini.
Carlo Conti: «Il potere non mi interessa, dopo il successo bisogna pedalare. La felicità è stare sul divano, andare a pesca con mio figlio. A Sanremo 2026 arriva Irina Shayk»Impossibile non iniziare dalle ultime critiche al comico Andrea Pucci e dalla rinuncia di quest’ultimo alla co-conduzione di una puntata del Festival.
Carlo Conti sul calo degli ascolti di Sanremo 2026: Se dovesse continuare, darei la colpa al direttore artisticoCarlo Conti commenta i dati della prima serata di Sanremo 2026, in calo rispetto a quelli del debutto dell'edizione 2025 ... fanpage.it
Sanremo 2026, ascolti seconda serata: il buco si allarga e Carlo Conti cosa fa?Sanremo 2026 perde ancora spettatori nella seconda serata: ecco i dati di ascolto e la reazione di Carlo Conti. rds.it
Carlo Conti guida la terza serata con Laura Pausini, Gianluca Gazzoli, Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Attesa per ascolti e conferenza stampa, mentre i bookmaker premiano il rapper e Masini. Picchi record ieri con Pilar Fogliati e Lillo - facebook.com facebook
Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: i nomi dei 15 Big, co-conduttori Ubaldo Pantani e Irina Shayk. Ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Di Andrea Bressan x.com