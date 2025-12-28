Milan-Verona Fikayo Tomori giura amore | Voglio restare qui

Al termine della partita tra Milan e Verona, Fikayo Tomori ha espresso il suo desiderio di continuare a giocare con il club rossonero. In conferenza stampa, il difensore ha dichiarato il suo impegno e la volontà di restare nel Milan, sottolineando l’importanza della squadra e della sua esperienza nel club. Le sue parole riflettono un atteggiamento positivo e un forte attaccamento alla maglia, in un momento cruciale della stagione.

