Milan-Verona Fikayo Tomori giura amore | Voglio restare qui
Al termine della partita tra Milan e Verona, Fikayo Tomori ha espresso il suo desiderio di continuare a giocare con il club rossonero. In conferenza stampa, il difensore ha dichiarato il suo impegno e la volontà di restare nel Milan, sottolineando l’importanza della squadra e della sua esperienza nel club. Le sue parole riflettono un atteggiamento positivo e un forte attaccamento alla maglia, in un momento cruciale della stagione.
Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
