Udinese brutte notizie per Runjaic | questo giocatore si è fermato per un problema fisico Le sue condizioni e quando rientrerà a disposizione

L'Udinese ha comunicato che il giocatore Buksa si è infortunato al polpaccio e rimarrà fuori dal campo per un certo periodo. La sua condizione attuale richiede un monitoraggio costante, e non sono ancora note le tempistiche precise del suo rientro. La squadra dovrà quindi fare a meno di lui nelle prossime partite, sperando in un recupero rapido e senza complicazioni.

Udinese, brutte notizie per i bianconeri. Buksa si è fermato per un problema al polpaccio e salterà la sfida contro il Como. Le ultime Non arrivano buone notizie per l'Udinese alla vigilia della prima gara del nuovo anno. In vista della trasferta di domani contro il Como, il club friulano dovrà fare a meno di .

