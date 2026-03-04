Tre persone sono state sottoposte a giudizio immediato per l’omicidio di un uomo di 62 anni, originario della Turchia, avvenuto il 23 luglio scorso in un monolocale di Sesto San Giovanni. La vittima è stata uccisa con circa trenta coltellate e successivamente bruciata nello stesso appartamento situato in via Fogagnolo 130. I processi sono stati avviati senza ulteriori passaggi preliminari.

Giudizio immediato per i tre accusati dell’ omicidio di Hayati Aroyo, 62 anni, l’uomo di origine turche ucciso con trenta coltellate all’alba del 23 luglio scorso e poi bruciato in un monolocale al piano terra in via Fogagnolo 130 a Sesto San Giovanni. Il provvedimento è stato firmato dal pm della Procura di Monza Giovanni Marco Santini per i coniugi Emanuele Paganini e Valentina Peroni, 38 e 36 anni, con precedenti per truffa e per l’amico albanese Elvis Simoni, 33 anni, pregiudicato per droga, che viveva con loro a Busto Arsizio. Le accuse sono concorso in omicidio volontario, distruzione di cadavere, incendio, mentre l’accusa di rapina, che era anche contestata come aggravante dell’omicidio e comportava la pena dell’ergastolo, si è trasformata in quella di furto nell’abitazione commesso dopo che Aroyo è stato ucciso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ucciso con 30 coltellate e bruciato. Giudizio immediato per gli accusati

Hayati Aroyo ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni: la Procura chiede il giudizio immediato per i tre sospettatiSesto San Giovanni (Milano), 3 Marzo 2026 - La Procura di Monza ha chiesto il giudizio immediato per il terzetto accusato dell'omicidio di Hayati...

