Accusati di aver sequestrato la figlia per obbligarla a sposarsi chiesto il giudizio immediato per i genitori
Il sostituto procuratore Davide Ercolani ha richiesto il giudizio immediato per una coppia di genitori bengalesi arrestata a Rimini, accusata di aver sequestrato la propria figlia per costringerla a un matrimonio combinato. Le indagini, condotte dai carabinieri, hanno portato all'arresto avvenuto lo scorso 1 ottobre, nel quadro di un'indagine sulla violazione dei diritti della ragazza.
Il sostituto procuratore Davide Ercolani, che ha coordinato le indagini dei carabinieri di Rimini, ha chiesto il giudizio immediato per la coppia di bengalesi arrestata lo scorso 1 ottobre con l'accusa di aver sequestrato la figlia per obbligarla a sposarsi con un uomo di loro scelta. Marito e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi su Tgr Abruzzo Spogliate in chat con l'A.I. Sei ragazzini teramani sono accusati di aver creato con l'intelligenza artificiale false immagini di nudo di alcune compagne di classe - facebook.com Vai su Facebook
Strage di Ustica, prosciolti i manager Itavia accusati di aver sottratto fondi dei risarcimenti Vai su X
Tutte le notizie aggiornate su accusata di aver ucciso i due figli - tutte le notizie su accusata di aver ucciso i due figli aggiornate in tempo reale dalla redazione Keyword:accusata di aver ucciso i due figli ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Accusato di aver sequestrato bimbo di 8 anni. Racconto poco credibile, assolto un 48enne - Si è conclusa con una sentenza di non luogo a procedere la vicenda risalente al 2023 quando la madre del piccolo, dopo aver fatto irruzione in casa, aveva denunciato l’uomo temendo violenze contro il ... Come scrive lecceprima.it