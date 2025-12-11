Accusati di aver sequestrato la figlia per obbligarla a sposarsi chiesto il giudizio immediato per i genitori

Il sostituto procuratore Davide Ercolani ha richiesto il giudizio immediato per una coppia di genitori bengalesi arrestata a Rimini, accusata di aver sequestrato la propria figlia per costringerla a un matrimonio combinato. Le indagini, condotte dai carabinieri, hanno portato all'arresto avvenuto lo scorso 1 ottobre, nel quadro di un'indagine sulla violazione dei diritti della ragazza.

