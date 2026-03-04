Uccise il vicino e si scattò un selfie con il telefono della vittima Giacomo Friso condannato all' ergastolo

Giacomo Friso, 35 anni, è stato condannato all’ergastolo dopo aver ucciso con quattro coltellate l’amico d’infanzia e vicino di casa, Michael Boschetto, il 27 aprile 2024 a Villa Padovana. Dopo aver commesso l’omicidio, Friso si è scattato un selfie con il telefono della vittima. La sentenza è stata emessa nel processo che ha visto coinvolto il 35enne.

È stato condannato all’ergastolo Giacomo Friso, il 35enne accusato di aver ucciso con quattro coltellate l’amico d’infanzia e vicino di casa Michael Boschetto il 27 aprile 2024 a Villa Padovana. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Padova al termine del processo di primo grado, accogliendo la richiesta del pm Benedetto Roberti. Subito dopo aver ucciso l’amico al culmine di una violenta lite, Friso avrebbe preso il suo cellulare e lo avrebbe usato per scattarsi un selfie. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Uccise il vicino e si scattò un selfie con il telefono della vittima", Giacomo Friso condannato all'ergastolo Selfie choc dopo l’omicidio a Villa Padovana: la Procura chiede l’ergastolo per Giacomo FrisoLa Procura della Repubblica di Padova ha chiesto l’ergastolo per Giacomo Friso, 35 anni, accusato di aver ucciso con quattro coltellate l’amico... Leggi anche: Uccise il sedicenne Fallou. Condannato a 11 anni. I familiari della vittima: "Mai pentito, vergogna" Tutto quello che riguarda Giacomo Friso. Discussioni sull' argomento Uccise il vicino di casa con una coltellata: ergastolo per Giacomo Friso; VIDEO | 126 posti letto per studenti in arrivo, ESU: 100% di richieste soddisfatte. Giacomo Friso condannato all'ergastolo: uccise il vicino di casa Michael Boschetto e si scattò un selfieVILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA) - Condannato all'ergastolo: questa la pena a cui è stato condannato, in primo grado Giacomo Friso per l'omicidio di Michael Boschetto, ... ilgazzettino.it Uccise il vicino e si scattò un selfie con il telefono della vittima, Giacomo Friso condannato all'ergastoloÈ stato condannato all’ergastolo Giacomo Friso , il 35enne accusato di aver ucciso con quattro coltellate l’amico d’infanzia e vicino di casa Michael ... gazzettadelsud.it Dovrà scontare il massimo della pena Giacomo Friso, il 35enne accusato di aver ucciso con quattro coltellate l'amico d'infanzia e vicino di casa Michael Boschetto il 27 aprile 2024 x.com Giacomo Friso condannato all'ergastolo per l'omicidio del vicino di casa Michael Boschetto facebook