Una sentenza di 11 anni di reclusione è stata emessa per l'omicidio di Fallou, sedicenne vittima di un grave fatto di cronaca. I familiari della giovane vittima esprimono dolore e rabbia, commentando con parole dure la condanna e lasciando trasparire un senso di ingiustizia e sofferenza.

Uccise il sedicenne Fallou. Condannato a 11 anni. I familiari della vittima: "Mai pentito, vergogna"

"Una vergogna". Così su due piedi, appena usciti dal tribunale dei minori dopo la sentenza, Danila e Mao, gli occhi lucidi, quasi non riescono a dire altro. Si vede che sono provati. Perché, pochi minuti prima, hanno ascoltato la sentenza che li ha lasciati sgomenti: la Procura ha condannato a 11 anni e 6 mesi l’assassino di loro figlio, Fallou Sall, che aveva appena 16 anni. E perché quella pena loro la definiscono assurda: "Oggi, in Italia, un omicidio vale 11 anni. Bell’insegnamento che diamo ai nostri figli", dicono, mentre lasciano il tribunale. Poi più tardi, nel pomeriggio, riescono a mettere in fila i pensieri: "Siamo molto tristi e rammaricati a seguito di questa sentenza". Ilrestodelcarlino.it

