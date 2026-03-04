Uccise il vicino di casa poi si scattò un selfie col suo telefono | Giacomo Friso condannato all'ergastolo

Giacomo Friso, 35 anni, è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso il suo amico d’infanzia. Dopo il fatto, Friso si è scattato un selfie con il telefono, immagini che sono state successivamente pubblicate. Il processo ha portato alla condanna definitiva dell’uomo per il delitto commesso.