Uccise il vicino di casa poi si scattò un selfie col suo telefono | Giacomo Friso condannato all'ergastolo

Giacomo Friso, 35 anni, è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso il suo amico d’infanzia. Dopo il fatto, Friso si è scattato un selfie con il telefono, immagini che sono state successivamente pubblicate. Il processo ha portato alla condanna definitiva dell’uomo per il delitto commesso.
Giacomo Friso, 35 anni, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’amico d’infanzia Michael Boschetto. Riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Giacomo Friso condannato all'ergastolo: uccise il vicino di casa Michael Boschetto e si scattò un selfieVILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA) - Condannato all'ergastolo: questa la pena a cui è stato condannato, in primo grado Giacomo Friso per l'omicidio di Michael Boschetto, ... ilgazzettino.it
