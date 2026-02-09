Da quando Leonardo Maria Del Vecchio, l’erede di Luxottica, è apparso a ‘Otto e mezzo’ su La7, il suo modo di parlare ha fatto il giro del web. Con le sue battute sulla PlayStation e i 7 miliardi di euro, il miliardario italiano si è ritrovato al centro delle critiche, tra meme e commenti ironici, dopo aver lasciato un’immagine poco convincente in TV.

Da quando è stato ospite a ‘Otto e mezzo’ su La7, Leonardo Maria Del Vecchio, l’erede di Luxottica, è finito nell’occhio del ciclone, con il web che si è popolato di meme sul miliardario italiano, che non ha di certo brillato per la sua dialettica. Durante la puntata di domenica 8 febbraio di ‘ Che tempo che fa ‘, il comico Ubaldo Pantani ha vestito i panni di Del Vecchio, imitandolo in una finta intervista con Fabio Fazio: “Con i 7 miliardi di patrimonio mi sono comprato la Play, l’album della Serie B e mezza editoria italiana”, è stata una delle risposte del finto miliardario, che ha scatenato la reazione divertita del pubblico presente in studio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Che tempo che fa, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Leonardo Maria Del Vecchio: "Con 7 miliardi mi sono comprato la Play"

Approfondimenti su Leonardo Maria Del Vecchio

A Che tempo che fa, Ubaldo Pantani, che imitava Leonardo Maria Del Vecchio, ha fatto scoppiare il pubblico con una performance divertente e convincente.

Leonardo Maria Del Vecchio è coinvolto in un incidente automobilistico con una Ferrari.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Leonardo Maria Del Vecchio

Argomenti discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Antonio Albanese | Video; Che tempo che fa, gli ospiti e i temi della puntata con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto; Che Tempo Che Fa, anticipazioni: Belen senza filtri, poi Fazio si emoziona con Alberto Trentini; Che Tempo Che Fa stasera in TV su Nove: Alberto Trentini e gli altri ospiti della puntata.

Che tempo che fa, anticipazioni 8 febbraio: Fazio 'soffia' Luca Argentero e Mara Venier alla RaiOggi, 8 febbraio 2026 torna Che tempo che fa: Valeria Golino in studio da Fabio Fazio, nuove imitazioni e tutti i dettagli sulla puntata. libero.it

Che tempo che fa, stasera in tv: Valeria Golino, Luca Argentero e gli altri ospiti della puntataVa in onda oggi, domenica 8 febbraio 2026, dalle 19.30 sul Nove, una nuova puntata di Che tempo che fa. Cinema e televisione di qualità, affrontati alle interviste di Fabio Fazio; e con la comicità ... today.it

“Ho un bel po’ di automobili… viaggiando molto, servono!” - Leonardo Maria Del Vecchio (Ubaldo Pantani) a #CTCF x.com

“Ho un bel po’ di automobili… viaggiando molto, servono!” - Leonardo Maria Del Vecchio (Ubaldo Pantani) a Che Tempo Che Fa facebook