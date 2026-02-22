ubaldo pantani a sanremo 2026

Ubaldo Pantani parteciperà a Sanremo 2026 interpretando Lapo Elkann, un ruolo annunciato da Carlo Conti durante Che Tempo Che Fa. La sua presenza si aggiunge alla lista di co-conduttori, che include già altri nomi noti. Pantani ha già dimostrato di saper affrontare personaggi complessi in precedenti spettacoli televisivi, e questa volta si prepara a vestire i panni di un imprenditore noto. La sua partecipazione porta un’ulteriore sorpresa al Festival.

La lista di ‘co-co’ al Festival di Sanremo 2026 si allunga con un altro nome, annunciato da Carlo Conti a Che Tempo Che Fa: all’Ariston è atteso Ubaldo Pantani nei celebri panni di Lapo Elkann, che ogni domenica veste al Tavolo di Fabio Fazio. Il comico e imitatore di Cecina nelle vesti del rampollo di casa Agnelli-Elkann sarà il co-conduttore nella terza serata di giovedì 26 febbraio, la stessa che avrebbe dovuto vedere Andrea Pucci, ritiratosi dopo le polemiche. Per Pantani una prima volta all’Ariston, ma non a Sanremo: nel 2017 prese parte al Dopofestival, condotto – come quest’anno – da Nicola Savino. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann co-conduttore a Sanremo: la proposta di Carlo Conti a CTCFCarlo Conti ha invitato Ubaldo Pantani a interpretare Lapo Elkann come co-conduttore a Sanremo, provocando entusiasmo tra il pubblico.

Ubaldo Pantani e le sue imitazioniUbaldo Pantani è conosciuto per le sue abilità di imitazione e il suo talento nel riprodurre diverse personalità del mondo dello spettacolo e dello sport.

Ubaldo Pantani è Leonardo Maria Del Vecchio | Che tempo che fa

