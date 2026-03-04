U20 Sassuolo-Juventus 2-1 | decide Negri nella ripresa

Nella partita tra U20 Sassuolo e Juventus, il risultato finale è stato di 2-1 a favore dei neroverdi. Negri ha segnato il gol decisivo nella seconda parte dell'incontro. La squadra di mister Padoin è scesa in campo con l’obiettivo di ottenere punti importanti per la classifica. La partita si è svolta senza ulteriori episodi significativi.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 La squadra di mister Padoin scende in campo con un obbiettivo ben preciso: conquistare punti per la corsa ai playoff. Si trovano, però, davanti la squadra neroverde determinata a raccogliere punti preziosi per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Ne nasce una sfida molto intensa e combattuta, ma alla fine della trasferta emiliana la Juventus ne esce a mani vuote: i neroverdi si impongono con un 2-1 grazie alle reti di Seminari e Negri, rendendo così vano il momentaneo pareggio firmato dal nostro numero 10 Gabriele Finocchiaro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - U20 Sassuolo-Juventus 2-1: decide Negri nella ripresa Leggi anche: Arezzo corsaro a Gubbio: decide un gol di Ravasio nella ripresa Juventus Women Sassuolo 3-0 LIVE: cominciata la ripresaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Contenuti e approfondimenti su U20 Sassuolo Juventus 2 1 decide Negri... Temi più discussi: U20 | Sassuolo-Juventus | La partita; U20 | Sassuolo-Juventus | Il tabellino; U20 | Sassuolo-Juventus | Le formazioni ufficiali; Scheda squadra Sassuolo U20. Sassuolo-Juventus U20, le formazioni ufficiali: Padoin punta su TiozzoAlle 16 ci sarà la sfida tra il Sassuolo e la Juventus U20 valida per il campionato primavera. Padoin cerca riscatto dopo il pari rimediato nel weekend. La Juventus U20, dunque, ... tuttojuve.com FULL TIME Sassuolo-Juventus Primavera 2-1: boccata d’ossigeno per i neroverdi che ritrovano la vittoriaIl Sassuolo Primavera sfida la Juventus al Ricci in un match che promette spettacolo. Dopo il pareggio per 2-2 all’andata, i neroverdi vogliono il riscatto davanti al proprio pubblico, mentre gli ... canalesassuolo.it Buongiorno e buon mercoledi a tutti gli Juventini del Mondo, le prime pagine dei giornali di oggi 4 marzo 2026 Tuttosport - "Ci pensa Lucio" Corriere dello Sport - "Allegri, il Real ci prova" Gazzetta dello Sport -"Cuore di Leao" Ieri SASSUOLO U20 -JUVENTUS facebook U20 | Sconfitta in trasferta per i bianconeri nel turno infrasettimanale U20 | SASSUOLO-JUVENTUS | LE FORMAZIONI UFFICIALI 03 MARZO 2026 Alle 16:00 di oggi la Juventus Under 20 di Simone Padoin affronterà in trasferta il Sassuolo e la partita contro la x.com