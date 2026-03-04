U20 Sassuolo-Juventus 2-1 | decide Negri nella ripresa

Nella partita tra U20 Sassuolo e Juventus, il risultato finale è stato di 2-1 a favore dei neroverdi. Negri ha segnato il gol decisivo nella seconda parte dell'incontro. La squadra di mister Padoin è scesa in campo con l’obiettivo di ottenere punti importanti per la classifica. La partita si è svolta senza ulteriori episodi significativi.

La squadra di mister Padoin scende in campo con un obbiettivo ben preciso: conquistare punti per la corsa ai playoff. Si trovano, però, davanti la squadra neroverde determinata a raccogliere punti preziosi per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Ne nasce una sfida molto intensa e combattuta, ma alla fine della trasferta emiliana la Juventus ne esce a mani vuote: i neroverdi si impongono con un 2-1 grazie alle reti di Seminari e Negri, rendendo così vano il momentaneo pareggio firmato dal nostro numero 10 Gabriele Finocchiaro.

