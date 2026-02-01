Juventus Women Sassuolo 3-0 LIVE | cominciata la ripresa
Dopo il primo tempo, la Juventus Women conduce 3-0 contro il Sassuolo. La partita riprende con i bianconeri determinati a chiudere la gara e mantenere il vantaggio, mentre il Sassuolo cerca di reagire per riaprire la sfida. I tifosi attendono una ripresa intensa e ricca di emozioni.
di Mauro Munno Juventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dodicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Le bianconere non possono però più sbagliare a causa di un classifica che resta impervia in ottica scudetto. Oggi con il Sassuolo servono i tre punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Sassuolo 3-0: sintesi e moviola. 46? Inizio secondo tempo – Si ricomincia 45+1? Fine primo tempo – Duplice fischio 34? Doppietta Beccari – Cross di Pinto per la 9 che di testa anticipa l’uscita di Durand. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Juventus Women Sassuolo
Juventus Women Genoa 2-0 LIVE: comincia la ripresa
Juventus Women Lione 3-0 LIVE: comincia la ripresa
POST SASSUOLO - JUVENTUS 0-3 | INTERVISTA THURAM
Ultime notizie su Juventus Women Sassuolo
Argomenti discussi: La Juventus vince 3-0 contro il Parma e sale al terzo posto in classifica; Pisa, Sassuolo e Bologna: il primo 3 Games Pack del 2026; Juventus - Sassuolo in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A Women 2025/2026, la Juventus non sbaglia con il Parma. Risultati e classifica 11° giornata aggiornata.
Juventus Women-Sassuolo 3-0, intervallo: doppietta di Beccari e gol 150° di GirelliINTERVALLO 45'+1' – Finisce il primo tempo sul parziale di 3-0 grazie alla doppietta di Beccari e alla rete di Girelli. 45' – Concesso 1' di recupero ... tuttojuve.com
Juventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A WomenJuventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A Women (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dodicesi ... juventusnews24.com
Cristiana Girelli nella leggenda della Juventus Women Record di presenze (238 gare) festeggiato raggiungendo quota 150 gol in bianconero juve.it/Girelli-Record x.com
It’s Matchday for Juventus Women as well! - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.