Con Harden i Cavs sono da titolo? L' analisi della trade

I Cleveland Cavaliers puntano deciso in alto, puntando su James Harden. Dopo aver lasciato i Los Angeles Lakers, l’ex Mvp si trasferisce ai Cavs in una mossa che fa discutere. Con lui in squadra, le ambizioni di titolo sembrano diventare più concrete. La franchigia si rafforza con l’arrivo di Darius Garland, due volte All Star, e ora tutti si chiedono: questa squadra può davvero puntare alla vittoria? La vicenda ha già fatto parlare e i prossimi mesi diranno quanto questa mossa influenzerà davvero il campionato.

“Nella vita, non solo nel basket, quando le cose non funzionano ci sono modi per chiudere i rapporti senza doversi distruggere a vicenda. Non volevo sentirmi come se stessi bloccando i Clippers nel loro futuro. Volevo che avessero davvero la possibilità di ricostruire e ottenere scelte al Draft. E a Cleveland vedo un’opportunità di vincere a Est. Per quanto volessi restare a Los Angeles e riprovarci, non ho mai vinto un titolo prima e penso che qui abbiamo una possibilità un po’ migliore”. Queste le parole di James Harden dopo lo scambio che lo ha portato dai Clippers ai Cavs in cambio di Darius Garland (e una scelta al secondo giro nel 2026), raccolte dalla giornalista di Espn Ramona Shelburne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nella notte dell'NBA sono stati disputati dieci incontri, con protagonisti Oklahoma City e i Los Angeles Clippers.

