Tuttosport – Napoli-Roma bella partita giocata ‘all’inglese’ Nostro futuro dipende da queste 13 partite

Antonio Conte ha commentato il pareggio tra Napoli e Roma, deciso da Spinazzola e Alisson Santos, spiegando che il risultato rispecchia l’andamento della partita. La sfida, giocata in modo aperto e intenso, ha mostrato come entrambe le squadre abbiano cercato il successo fino all’ultimo minuto. Conte ha sottolineato che queste 13 partite rimaste sono decisive per il futuro del Napoli. La partita si è svolta in un clima di grande pressione, con i giocatori che hanno dato il massimo sul campo.

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari interno contro la Roma per 2-2 deciso dalle reti di Spinazzola e Alisson Santos. Il tecnico del Napoli ha dichiarato: " Giusto ringraziare i tifosi che hanno riconosciuto quello che stiamo facendo in questa stagione. Stiamo onorando la maglia e cerchiamo di combattere per il Napoli senza arrenderci. Una bella testimonianza perché so cosa stiamo attraversando. Rimontare la Roma due volte non era semplice, forse avremmo meritato anche qualcosa in più noi. Penso che sia stata una partita divertente, diciamo inglese.

Antonio Conte ha dichiarato che parlare degli infortuni di Rrahmani non ha più senso, perché le prossime partite decideranno il cammino del Napoli.

Al termine della partita, Allegri analizza l’eliminazione e sottolinea l’impegno di entrambe le squadre, evidenziando la miglior difesa del Napoli.

