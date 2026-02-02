Debutta mercoledì 4 febbraio alle ore 14 “Napule Accussì”, il nuovo documentario prodotto da Magenta per Focus Daily, un progetto che fonde linguaggio giornalistico e visione cinematografica per raccontare Napoli attraverso le voci di chi la vive ogni giorno. L’opera porta la firma del regista Ernesto Michael Gagliardi, della giornalista Caterina Bruno e del produttore Fabrizio Perna, che hanno lavorato insieme per costruire un racconto capace di unire qualità visiva e profondità narrativa. Un nuovo modello di giornalismo visivo “Napule Accussì” si inserisce nel percorso di sviluppo editoriale di Focus Daily, orientato verso un giornalismo più autoriale, immersivo e pensato per durare nel tempo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - “Napule Accussì”, debutta il documentario di Focus Daily che racconta la Napoli di oggi

Approfondimenti su Napule Accussì

Il documentario di Kapadia sul Maradona è stato riconosciuto dal Telegraph come il miglior film sportivo, offrendo un’analisi profonda oltre i successi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

STORIE DI PIZZA: il Documentario Definitivo sulla Pizza Napoletana | HD | Italiano

Ultime notizie su Napule Accussì

«Napule è millenaria»: allo stadio Maradona contro la Juve il debutto dell'inno di Pino DanieleProssimamente on line, domenica il debutto ufficiale, sul maxischermo dello stadio Diego Armando Maradona, prima di una partita importante come Napoli-Juventus. Parliamo di «Napoli millenaria», della ... ilmattino.it

Patrizio Izzo. Patrizio Izzo · CU TE. A Napule l’ammore nasce accussì: senza promesse grandi, ma cu ’o core sincero. Tu si’ ’na dea moderna, io nun tengo niente ’e speciale… solo ’a voglia ’e tenerti vicino e sceglierti ogni juorno.” Per contattati artistici. 366 89 - facebook.com facebook