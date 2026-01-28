Percorsi abilitanti 2025 26 | 30 36 o 60 CFU? Lalla ti spiegherà tutto Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti

Lalla spiega quali sono le differenze tra i percorsi abilitanti 202526, con opzioni di 30, 36 o 60 CFU. Chi vuole iscriversi alla riserva prima fascia GPS 2026 deve fare in tempo, entro venerdì alle 18. La procedura, i bandi e i titoli di accesso sono al centro delle sue spiegazioni, per aiutare chi cerca di capire come muoversi.

I bandi, titoli di accesso e domanda. Riserva prima fascia GPS 2026 Lalla vi spiegherà tutto. Iscriviti entro venerdì ore 18.

Approfondimenti su Percorsi Abilitanti

Alcune università italiane hanno aperto i bandi per i percorsi abilitanti del 202526.

