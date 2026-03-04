Graduatorie GPS 2026 28 | tutto sulla carta docente ai precari Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti
Le graduatorie GPS 202628 sono state pubblicate e riguardano i docenti precari che intendono iscriversi alla carta docente. La procedura permette loro di accedere a fondi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale. La carta docente è uno strumento che, nel corso degli anni, ha suscitato diverse discussioni tra insegnanti e istituzioni scolastiche, con numerosi cambiamenti normativi.
La carta docenti ha rappresentato per molto tempo un ennesimo strumento di discriminazione Con i ricorsi si è riusciti da tempo per via comunitaria a ripristinare il principio di non discriminazione Dalle sentenze si è passati alla nuova normativa, che estende il diritto anche ai precari Un successivo step è stato rappresentato dall’estensione del diritto. L'articolo Graduatorie GPS 202628: tutto sulla carta docente ai precari. Iscriviti alla newsletter “Diventare Insegnanti”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Graduatorie GPS 2026/28: la guida ai titoli di accesso, le tabelle titoli, i servizi. Con esempi. Lalla ti spiegherà tutto. Iscriviti alla newsletter “Diventare Insegnanti”
Graduatorie GPS 2026: i 10 consigli utili per la scelta della provincia. ESEMPI. Lalla ti spiegherà tutto. Iscriviti alla newsletter “Diventare Insegnanti”A breve la riapertura della piattaforma Primo inserimento? Ti serve cambiare provincia per “inseguire” il ruolo? Ecco i 10 consigli utili per una...
Tutti gli aggiornamenti su Diventare Insegnanti.
Temi più discussi: Graduatorie GPS 2026/28: la guida ai titoli di accesso, le tabelle titoli, i servizi. Con esempi. Lalla ti spiegherà tutto. Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti; GPS 2026 e graduatorie di istituto: al via la domanda. Ecco avviso su INPA e il link per accedere alla piattaforma; Aggiornamento GPS 2026/28: il Ministero pubblica le prime FAQ su abilitazione e istanza; GPS 2026/28, compiliamo la domanda: scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso. VIDEO.
Graduatorie GPS 2026: per l’accesso alla classe di concorso valgono anche i CFU conseguiti con un master ancora non concluso. Attesa la FAQGraduatorie GPS 2026/28: per l'inserimento nella seconda fascia è necessario essere in possesso del titolo completo entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, fissata per il 16 marz ... orizzontescuola.it
Graduatorie GPS 2026, anche agli ITP spetta il punteggio aggiuntivo dell’abilitazione: 12 o 24 punti. Come si compila domandaUna delle novità della piattaforma per la compilazione della domanda GPS 2026/28 riguarda le classi di concorso ITP prima fascia e, di conseguenza, nella graduatoria prima fascia sostegno. L'avvio del ... orizzontescuola.it
Una guida completa sul ruolo, le mansioni e il percorso formativo aggiornato per diventare Insegnanti Tecnico Pratici nella scuola italiana. #Guide #Personale facebook
Se il tuo sogno è diventare insegnante, questa è l’occasione giusta! Per l’a.a. 2025/2026, la LUMSA ha attivato i Percorsi Abilitanti all'insegnamento nella scuola secondaria e i Percorsi di formazione iniziale per docenti delle scuole secondarie di I e II grado, p x.com