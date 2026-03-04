Tutto il mondo è paese | strisce pedonali incompiute per colpa della auto in sosta

Un residente di Ladispoli ha scattato foto di una strada in cui le strisce pedonali risultano incomplete a causa delle auto in sosta. Il lavoro di rifacimento della segnaletica stradale si ferma a metà, lasciando le strisce non completamente dipinte. Le immagini mostrano chiaramente le linee tracciate ma non finite, mentre le auto parcheggiate occupano parti della carreggiata.

"Eppure qualcosa manca". Questo il commento di un residente di Ladispoli, che ha immortalato le immagini di un lavoro stradale rimasto a "metà". Nella fattispecie, un passaggio pedonale incompleto su via delle Orchidee nella cittadina del litorale a nord di Roma. Lo stesso cittadino, a RomaToday, ha detto: "Ho scattato le foto una settimana fa, per scherzo, pensando che l'opera in corso da parte degli operai fosse da completare". Ma a ieri, martedì 3 marzo, nulla era mutato: "Ho sbagliato su tutta la linea: gli attraversamenti sono rimasti così come li vedete, parziali e incompleti". Dal comune di Ladispoli hanno fatto sapere che il cantiere è ancora aperto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Via San Giuliano, 15enne investita da un'auto sulle strisce pedonaliUna ragazza di 15 anni è stata investita sulle strisce pedonali nella mattina del 13 gennaio a Pordenone.

Investito sulle strisce pedonali da un’auto in corsa, è caccia al pirataUn uomo di 62 anni è stato investito da un’auto mentre stava attraversando le strisce pedonali.

Contenuti e approfondimenti su Tutto il mondo è paese strisce pedonali....

Temi più discussi: Hamnet sta facendo piangere tutto il mondo, ed è giusto così; Rainbow Six Mobile è disponibile in tutto il mondo; Tredici ospedali dell'Emilia-Romagna nella classifica delle migliori strutture italiane stilata da Newsweek; Cancro al seno. Rimane il tumore più comune tra le donne in tutto il mondo. Stimati oltre 3,5 mln entro il 2050. Lo studio su The Lancet Oncology.

RomaOstia, si punta al record: «I runner di tutto il mondo ci amano»Per questa storica edizione, che suggella il superamento del mezzo secolo all’insegna del running, la RomaOstia half marathon si pone l’obiettivo di superare i 15mila iscritti, andando dunque oltre il ... roma.corriere.it

Comolli e Chiellini: Inter-Juve vergogna davanti a tutto il mondo, è il punto di non ritornoLe parole di Comolli: Siamo imbarazzati Al termine del match non è intervenuto l'allenatore della Juve Luciano Spalletti ma ai microfoni di Sky Sport si è presentato il CEO bianconero Comolli: È ... tuttosport.com

TORTA DI PATATE ALLA PIZZAIOLA Morbida e super saporita, con tutto il profumo della classica pizzaiola Vi lascio la ricetta nel primo commento facebook

Dalla Grecia a Los Angeles! Gli iraniani in tutto il mondo stanno festeggiando per l’operazione e . x.com