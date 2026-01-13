Via San Giuliano 15enne investita da un' auto sulle strisce pedonali

Nella mattina del 13 gennaio a Pordenone, una ragazza di 15 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via San Giuliano. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori, che hanno prestato le prime cure. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto e sulla dinamica dell’incidente.

Una ragazza di 15 anni è stata investita sulle strisce pedonali nella mattina del 13 gennaio a Pordenone. L'incidente si è verificato in via San Giuliano, a poca distanza dalla rotonda che connette la strada con viale Martelli e via Udine. La giovane stava camminando con alcuni familiari quando è.

