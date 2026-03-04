Tutto esaurito a Cervia per Paolo Cevoli

Tutto esaurito al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, per Paolo Cevoli, protagonista del palcoscenico, domani, giovedì 5 marzo alle 21, con il suo nuovo monologo 'Figli di Troia' in cui il celebre comico racconta in chiave ironica e contemporanea il mitico viaggio di Enea, paragonandolo ad altri viaggi che hanno segnato la storia dell'umanità, da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso, dal principe vichingo Ragnar a suo babbo Luciano emigrato in Australia negli anni '50. Enea, eroe sconfitto, fugge da Troia in fiamme con le sue divinità in tasca, il padre sulle spalle e il figlioletto per mano: le sue radici e la speranza per un futuro migliore.