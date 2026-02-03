Il Teatro Celebrazioni si prepara ad accogliere di nuovo Paolo Cevoli, il comico più amato dal pubblico. Dopo il successo delle sue esibizioni precedenti, l’artista torna a Bologna con uno spettacolo intitolato “Io e Bologna, che amore”. I fan sono già in fila per vedere dal vivo il loro beniamino, che promette risate e momenti di spensieratezza.

Il Teatro Celebrazioni è pronto a riabbracciare uno dei volti più apprezzati della comicità italiana. Domani e il 4 febbraio, Paolo Cevoli torna sul palco di via Saragozza con Figli di Troia, un monologo che trasforma l’epica virgiliana in un’esilarante riflessione sulla nostra identità. Dopo il grande successo della scorsa stagione, il romagnolo doc porta in scena un Enea inedito: un eroe sconfitto che fugge dalla sua città in fiamme per approdare sulle coste del Lazio, dove il destino di Roma verrà sigillato non da solenni giuramenti, ma da un conviviale picnic a base di porchetta. Tra riferimenti a Cristoforo Colombo, ai vichinghi e ai ricordi personali legati al padre Luciano, Cevoli costruisce un ponte tra il mito antico e la contemporaneità, ricordando che, nel dubbio, "piuttosto che essere figli di nessuno, è meglio essere Figli di Troia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paolo Cevoli fa il bis: "Io e Bologna, che amore"

