Cervia si illumina Che show in piazza Ristoranti e locali fanno il tutto esaurito

Cervia si anima con un ricco programma di eventi, attirando numerosi visitatori e residenti nelle piazze e nei locali del centro. Nonostante le basse temperature, la città ha celebrato l’arrivo del 2026 con entusiasmo, garantendo un’atmosfera vivace e coinvolgente. Ristoranti e locali hanno registrato il tutto esaurito, confermando il successo della tradizionale festa di fine anno.

Cervia ha accolto il 2026 con entusiasmo, nonostante le basse temperature, offrendo un ricco calendario di eventi che hanno animato il centro cittadino per la notte di San Silvestro. In serata la festa è iniziata in piazza Garibaldi con una caccia al tesoro che ha coinvolto e divertito persone di tutte le età, per concludersi con il concerto coinvolgente dei Brillanti Sparsi. Parallelamente, il teatro comunale 'Walter Chiari' ha ospitato lo spettacolo 'Scintille di operetta', mentre sotto la Torre San Michele si sono susseguiti lo show 'Viaggio cosmico' e due dj set che hanno accompagnato il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte.

