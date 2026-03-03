Carabinieri forestali tra tutela della fauna e illeciti ambientali | 163 reati e oltre 220mila euro di sanzioni nel 2025

Nel corso del 2025, i Carabinieri forestali di Forlì-Cesena hanno denunciato 163 reati legati alla tutela della fauna e ai reati ambientali. Durante l’anno, sono state comminate sanzioni per oltre 220mila euro, e nel giorno dedicato alla fauna selvatica è stato anche presentato il calendario fotografico Cites 2026, che celebra i 50 anni dalla ratifica dell’accordo.

Le maggiori criticità riscontrate hanno riguardato i settori della tutela della fauna, del territorio, dei rifiuti e degli inquinamenti In occasione della Giornata mondiale della Fauna Selvatica, i Carabinieri forestali di Forlì-Cesena tracciano un bilancio dell'attività svolta nel 2025 e fanno un focus sulla pubblicazione del calendario fotografico Cites 2026 dell’Arma dei Carabinieri, che celebra i 50 anni dalla ratifica italiana della Convenzione di Washington (Legge 874 del 19 dicembre 1975). Il 3 marzo si commemora in particolare la firma, avvenuta il 3 marzo 1973, della Convenzione di Washington (Cites), che regolamenta il commercio di oltre 40mila specie e rappresenta un presidio fondamentale contro i traffici illeciti e lo sfruttamento delle risorse naturali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Reati ambientali (in aumento) e tutela degli animali, l'impegno della Carabinieri forestali sul territorioLa difesa dell’ambiente non è solo una questione di numeri o sanzioni, ma una presenza costante sul territorio, fatta di controlli quotidiani,...

Leggi anche: Lotta all'inquinamento e agli incendi e tutela della fauna: accordo tra Regione e Carabinieri Forestali

Una selezione di notizie su Carabinieri forestali

Temi più discussi: Tra tutela del territorio e contrasto agli illeciti: l’attività dei Carabinieri Forestali; Concorso Tenenti Forestali Carabinieri 2026 da 12 posti: Studia con la Banca Dati Ufficiale; Castiglion Fiorentino, l’incontro tra il sindaco Agnelli e il…; Il test che smaschera il bullismo: i carabinieri presentano il Bullizzometro agli studenti.

Rifiuti pericolosi, prelievi idrici abusivi e fitofarmaci: controlli e denunce dei Forestali tra Fiorenzuola e BettolaDenunciato 37enne a Fiorenzuola per discarica abusiva di rifiuti pericolosi, a Cadeo sanzionato agricoltore per l'uso di attrezzature fitosanitarie non a norma. Multa da 10mila euro a un allevatore pe ... ilpiacenza.it

Tra tutela del territorio e contrasto agli illeciti: l’attività dei Carabinieri ForestaliE' di queste ore: il Gruppo Carabinieri Forestale di Varese, avvalendosi della stretta sinergia tra i suoi sei Nuclei territoriali, il NIPAAF1 e il Nucleo CITES ... settenews.it

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri Forestali di Avellino per risalire ai responsabili dell’uccisione di un cane meticcio, trovato impiccato a un albero. L’animale è stato scoperto da un agricoltore nelle campagne di Montaperto, frazione del comu - facebook.com facebook

Operazione dei Carabinieri Forestali di Rimini e Santarcangelo: liberati esemplari protetti e trovate quasi mille cartucce irregolari #Rimini #SantarcangelodiRomagna #Cronaca x.com