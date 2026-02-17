Lotta all' inquinamento e agli incendi e tutela della fauna | accordo tra Regione e Carabinieri Forestali
La Regione Umbria ha firmato un accordo con i Carabinieri Forestali per combattere l'inquinamento e gli incendi boschivi. La decisione nasce dalla crescente preoccupazione per le emergenze ambientali che colpiscono la regione, soprattutto durante i mesi più caldi. A partire da marzo, le forze dell’ordine e le autorità regionali uniranno le forze per intensificare i controlli e intervenire tempestivamente in caso di incendi o danni ambientali. In particolare, il piano prevede azioni mirate per proteggere le aree verdi e la fauna selvatica, spesso vittime di incendi dolosi e inquinamento.
Primo incontro tra la Presidente Proietti e il Generale Fabrizio Parrulli. La firma a marzo della convenzione, fissati i primi paletti per l'azione congiunta 2026 A marzo scatterà il nuovo accordo su prevenzione, intervento e collaborazione tra la Regione Umbria e il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri con gli obiettivi di: arginare e prevenire gli incendi boschivi, tutelare l'ambiente, il patrimonio agroforestale, combattere l'inquinamento industriale o le discariche di rifiuti abusive, proteggere la fauna a rischio estinzione. Il primo incontro per arrivare al testo comune si è svolto tra la presidente Stefania Proietti e il generale Fabrizio Parrulli.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
