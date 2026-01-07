Il TFP Summit Milano 2026 è un evento pensato per favorire l’incontro tra aziende del turismo e professionisti interessati a sviluppare nuove opportunità nel settore. L’appuntamento offre uno spazio di confronto e networking, contribuendo a promuovere relazioni e collaborazioni tra le imprese e gli operatori del turismo. Un’occasione per approfondire le tendenze e le sfide del comparto in un contesto professionale e qualificato.

Il TFP Summit Milano 2026 è un appuntamento dedicato all’incontro tra le imprese del turismo e chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali nel settore. L’evento si svolgerà il 30 gennaio, dalle 9 alle 17, al Meliá Milano in via Masaccio 19, e offrirà ai partecipanti la possibilità di sostenere colloqui in presenza con i responsabili delle risorse umane delle aziende coinvolte. L’iscrizione è gratuita e dà accesso ad una giornata pensata per favorire l’orientamento, la selezione e il confronto diretto con le realtà che operano nel comparto turistico. All’edizione milanese del 2026 prenderanno parte anche aziende toscane del settore, tra cui La Gemma Firenze, il Grand Hotel Imperiale di Forte dei Marmi, Lungarno Collection e Terme di Saturnia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Imprese del turismo. Incontro a Milano

