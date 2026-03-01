Il tecnico croato del Tottenham sta attraversando un momento difficile in Premier League, dopo l’ultima sconfitta in trasferta. La squadra ha subito un’altra battuta d’arresto che complica la sua posizione in classifica. La situazione si fa sempre più complicata per il tecnico, che già si trovava in una fase delicata. La squadra si trova ora a dover affrontare un momento di crisi.

Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un’offerta per Locatelli. Le ultime Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City.». Cosa ha detto Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor in caduta libera con il Tottenham: situazione già delicatissima per l’ex Juventus, tutti i dettagli

Tudor Tottenham, ora è anche ufficiale: l’ex Juventus si lega agli Spurs fino a fine stagione. Il comunicato e tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Tudor Tottenham, il croato firma con gli Spurs fino a fine stagione per risollevare la squadra dopo l’esonero di Frank e...

Leggi anche: Juventus: Tudor al Tottenham