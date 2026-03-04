Tubercolosi polmonare colpito un minore | ricovero al Morgagni ma il giovane è fuori pericolo

Un minore è stato ricoverato al Morgagni a causa di una tubercolosi polmonare, ma al momento si trova fuori pericolo. Si tratta di un episodio che si aggiunge a un caso recente di meningite tubercolare che ha coinvolto una bambina di due anni residente a Santa Sofia. La situazione ha generato attenzione tra le autorità sanitarie locali.

Avviata la profilassi per i contatti stretti del paziente. I dati confermano: la cura porta a guarigione nell'82% dei casi Un altro caso di malattia infettiva scuote il territorio, a poche settimane dalla notizia della bimba di due anni, residente a Santa Sofia, colpita da meningite tubercolare. Questa volta si tratta di un ragazzino minorenne di Meldola, risultato positivo a una forma di tubercolosi polmonare e attualmente ricoverato nel reparto Malattie infettive dell'ospedale Morgagni-Pierantoni, anche se le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Per familiari e persone vicine al ragazzo sono state attivate da Ausl Romagna le misure di profilassi, cioè lo screening sui familiari e sui contatti più stretti del paziente, per scovare eventuali altre positività e ridurre i contagi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Minore colpito da tubercolosi: è ricoverato. A Meldola controlli e profilassiForlì, 4 marzo 2026 – Un minore residente a Meldola è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Morgagni-Pierantoni dopo essere...

