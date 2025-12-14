Cagliari si lavora per il rientro di Mina in vista della sfida col Pisa | le ultimissime notizie

Il Cagliari si prepara alla sfida contro il Pisa, in programma domenica 21 dicembre all’Unipol Domus. Lo staff e i giocatori, tra cui Pisacane, sono impegnati nel tentativo di recuperare Yerry Mina, fondamentale per la squadra. L’attenzione è tutta rivolta al ritorno del difensore colombiano per affrontare al meglio questa importante partita.

