Trump | L' Iran era fuori controllo ci avrebbero attaccato Fonte delle milizie curde alla Ap | Pronti all' offensiva di terra Difese Nato abbattono missile di Teheran| Sri Lanka affondata nave iraniana

4 mar 2026

Il governo americano ha dichiarato che l'Iran era fuori controllo e avrebbe potuto attaccare, mentre fonti delle milizie curde hanno annunciato di essere pronte a lanciare un'offensiva di terra. La Nato ha abbattuto un missile proveniente da Teheran e una nave iraniana è stata affondata al largo dello Sri Lanka. Inoltre, i funerali di Khamenei sono stati rinviati e il bilancio delle vittime in Iran è salito a una persona.

Rinviati i funerali di Khamenei che erano previsti per stasera. Il bilancio delle vittime in Iran sale a 1.405. Il Portogallo concede agli Stati Uniti l'uso della base militare di Lajes, nelle Azzorre, «per scopi difensivi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

