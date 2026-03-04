Trump | L' Iran era fuori controllo ci avrebbero attaccato Fonte delle milizie curde alla Ap | Pronti all' offensiva di terra Difese Nato abbattono missile di Teheran| Sri Lanka affondata nave iraniana

Il governo americano ha dichiarato che l'Iran era fuori controllo e avrebbe potuto attaccare, mentre fonti delle milizie curde hanno annunciato di essere pronte a lanciare un'offensiva di terra. La Nato ha abbattuto un missile proveniente da Teheran e una nave iraniana è stata affondata al largo dello Sri Lanka. Inoltre, i funerali di Khamenei sono stati rinviati e il bilancio delle vittime in Iran è salito a una persona.