La Turchia | Missile da Teheran diretto verso di noi abbattuto dalle difese Nato | Nave militare iraniana affondata al largo dello Sri Lanka Gli Usa | L' abbiamo colpita con un sottomarino
La Turchia ha dichiarato di aver abbattuto un missile proveniente da Teheran che si dirigeva verso il proprio territorio, secondo fonti militari. Nel frattempo, una nave militare iraniana è stata affondata al largo dello Sri Lanka, con gli Stati Uniti che hanno confermato di averla colpita con un sottomarino. I funerali di Khamenei sono stati rinviati, mentre Israele segnala una nuova massiccia ondata di attacchi.
Rinviati i funerali di Khamenei che erano previsti per stasera. Da Israele nuova massiccia ondata di attacchi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
