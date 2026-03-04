Truffa finto carabiniere | nuovo arresto a Udine 4 anziani colpiti

Martedì 3 marzo a Udine è stato notificato un nuovo ordine di custodia cautelare in carcere a un cittadino straniero già arrestato lo scorso dicembre per aver messo a segno una truffa con la simulazione di un carabiniere. L’uomo è sospettato di aver colpito quattro anziani con questa modalità e ora si trova nuovamente in stato di custodia.

Una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata martedì 3 marzo a un cittadino straniero già arrestato lo scorso dicembre per la truffa del finto carabiniere. Le indagini dei carabinieri delle Compagnie di Tolmezzo e Cividale hanno permesso di ricostruire una rete di raggiri che ha colpito diversi anziani nella provincia di Udine nel dicembre 2025. Dietro l'arresto iniziale avvenuto nel Bellunese si nasconde quindi un quadro criminale più ampio, con quattro nuove truffe confermate nei comuni di Torreano, San Leonardo, Rigolato e Pesaris, oltre a un tentativo aggiuntivo nello stesso comune di Rigolato.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

