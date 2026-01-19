Truffa del finto carabiniere | l’intuito dei poliziotti porta all’arresto

Durante un normale controllo su un treno, gli agenti di polizia hanno individuato e fermato un tentativo di truffa ai danni di un’anziana. Grazie all’intuito e all’attenzione dei poliziotti, è stato possibile intervenire tempestivamente e assicurare i responsabili. Questo episodio dimostra l'importanza della vigilanza e della professionalità delle forze dell’ordine nel prevenire e contrastare le truffe ai danni dei cittadini.

Un semplice controllo a bordo di un treno si è rivelato determinante per fermare una truffa ai danni di un'anziana. È stato infatti l'intervento della Polfer di Lecco a dare il via all'operazione che ha portato all'arresto di un giovane di 22 anni e alla denuncia del suo complice minorenne.

