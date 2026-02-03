Anziani sventano la truffa del finto carabiniere | denunciata una donna

Sabato pomeriggio, una coppia di anziani ha fermato una donna che cercava di ingannarli fingendosi un carabiniere. La loro prontezza di riflessi ha evitato che cadessero nella trappola e ha permesso l’intervento dei militari dell’Arma, che hanno denunciato la presunta truffatrice.

Sabato pomeriggio la prontezza di riflessi di una coppia di coniugi e l'intervento dei militari dell'Arma ha permesso di sventare un tentativo di truffa aggravata. A seguito del quale i carabinieri di Bagno a Ripoli hannodenunciato in stato di libertà una 46enne italiana, colta in flagrante.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Anziani Truffa Bagno a Ripoli: coppia di anziani sventa truffa del finto carabiniere, denunciata 44enne Un’anziana coppia di Bagno a Ripoli ha fermato una donna di 44 anni che aveva tentato di truffarli spacciandosi per un carabiniere. Il ‘finto Carabiniere’ colpisce ancora ma va male: due anziane sventano la truffa e chiamano la Polizia Un tentativo di truffa da parte di un finto carabiniere è stato sventato grazie alla prontezza di due anziane, che hanno riconosciuto la truffa e chiamato la Polizia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta Ultime notizie su Anziani Truffa Argomenti discussi: VIDEO | Tentano la truffa del finto carabiniere a un anziano nel Palermitano, arrestati due giovani; La truffa del finto carabiniere. Tentano di raggirare un’anziana: Sua figlia trattenuta in caserma; Finto carabiniere telefona a un anziano e lo convince a fare un bonifico di 40mila euro: i militari dell'Arma congelano la transazione e...; Finto carabiniere 17enne truffa un'anziana e fugge in auto con il complice 20enne: identificati 2 campani. Disposto l'obbligo di dimora... Coppia di anziani sventa tentativo di truffa del finto carabiniere nel FiorentinoTentata truffa del finto Carabiniere a Bagno a Ripoli: una coppia di anziani e i militari sventano il raggiro. Denunciata una 44enne italiana ... gonews.it Finto carabiniere al telefono, ma la truffa fallisce: anziani smascherano il raggiroLa coppia ha intuito l’inganno e si è rivolta ai veri carabinieri. Denunciata una donna di 44 anni, bloccata mentre si presentava a casa per ritirare soldi e gioielli ... lanazione.it Carabinieri sventano truffa ad anziano, due arresti a Lascari x.com ** ATTENZIONE ** alle TRUFFE , sono in continuo aumento, allertate soprattutto i vostri cari ANZIANI e INDIFESI - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.