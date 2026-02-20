Truffa anziana con il trucco del finto nipote | arrestata 45enne complice riesce a scappare

Tempo di lettura: 3 minuti Un’operazione lampo, condotta con determinazione dai Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, ha permesso di assicurare alla giustizia una 45enne della provincia di Napoli, già nota alle Forze dell’Ordine, per il reato di truffa aggravata ai danni di un’anziana signora del posto. Secondo un canovaccio ormai tristemente noto, l’imbroglio è scattato in un’ordinaria mattina di provincia con una telefonata a casa dalla malcapitata vittima, in cui l’interlocutore, fingendosi suo nipote, le aveva affabilmente ma concitatamente chiesto del denaro per effettuare dei pagamenti urgenti presso l’ufficio postale del paese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: San Bartolomeo in Galdo, truffa un’anziana col trucco del “finto nipote”: 45enne arrestata dai Carabinieri

Leggi anche: Tenta di truffare un'anziana con il trucco del finto nipote a Trani, la donna lo fa arrestare

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Anziana rapinata e scaraventata a terra, bandito in fuga con il bottino; Segni, il finto Maresciallo finisce in manette: truffa un’anziana e poi la getta a terra e scappa col bottino; Raggirano un'anziana con la truffa del finto incidente: arrestati; Lingotti e gioielli per 70mila euro trovati in un tubo di Pringles: i truffatori traditi dal tettuccio rosso.

San Bartolomeo in Galdo, truffa anziana con il trucco del finto nipote, ma è scoperta: 45enne rintracciata e arrestataUn’operazione lampo, condotta con determinazione dai carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, ha permesso di assicurare alla giustizia una 45enne della provincia di Napoli, già nota all ... ntr24.tv

Raggirano un'anziana con la truffa del finto carabiniere a Imperia, tre persone arrestate per furto con trappoTre persone arrestate per truffa e furto con strappo ai danni di un’anziana a Imperia, grazie a una rapida indagine delle forze dell’ordine. virgilio.it

TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE, L’ANZIANA INCASTRA I BANDITI Coppia di truffatori si finge carabinieri per derubare un’anziana di oro e contanti. La donna però chiama la polizia che dopo un appostamento incastra i banditi che sono stati denunciati - facebook.com facebook