Finto maresciallo dei carabinieri truffa anziana e la ripulisce di contanti e preziosi

Un finto maresciallo dei carabinieri ha recentemente truffato un’anziana, sottraendole contanti e preziosi. Questa frode rientra in un più ampio fenomeno di bande criminali che, spacciandosi per forze dell’ordine, ingannano e derubano gli anziani. È importante mantenere alta l’attenzione e diffondere informazioni per prevenire queste truffe e tutelare le persone più vulnerabili.

Ennesimo colpo della banda di malviventi che, spacciandosi per appartenenti alle forze dell'ordine, raggira gli anziani per poi derubarli di tutti i loro averi. Ad essere truffata una 77enne di Coriano che, nella prima mattinata di venerdì scorso, è stata contattata telefonicamente da un.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Truffa del "finto maresciallo" a un'anziana disabile, ma i poliziotti veri lo arrestano Ausonia, finto Maresciallo truffa un’anziana: incastrato trasfertista napoletano grazie alle telecamereUn finto maresciallo ha truffato un’anziana in provincia di Frosinone, ma grazie alle telecamere è stato possibile incastrare il responsabile. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Finto maresciallo al telefono, poi il colpo in casa per una truffa da oltre 30 mila euro; Tua figlia ha gravi problemi giudiziari telefonata del finto maresciallo ad un’anziana; Sono il maresciallo Rocca, truffa sventata a Maron di Brugnera; Truffa del finto maresciallo, anziana derubata di 30 mila euro ma i veri carabinieri arrestano i due malviventi. San Ginesio - Finto maresciallo si fa consegnare da anziano tremila euro, denunciato - Un 38enne residente nella provincia di Napoli è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di San Ginesio per tentata truffa aggravata ai danni di un anziano.L’uomo si sarebbe spacciato per un M ... veratv.it San Ginesio, finto maresciallo dei carabinieri: denunciato per tentata truffa - Denunciato un italiano di 38 anni, residente in provincia di Napoli, per tentata truffa aggravata ai danni di una persona anziana ... centropagina.it Ottati, si fingono carabinieri e truffano una coppia di anziani: rubati soldi e oro Le frodi sono in crescita: tra quelle più in frequenti ci sono sempre il finto maresciallo e il falso tecnico del gas - facebook.com facebook

