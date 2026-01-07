Truffa del finto maresciallo a un' anziana | 24enne casertano nei guai In manette il complice

Un giovane di 24 anni di Caserta è stato denunciato dai carabinieri per aver tentato di truffare una donna anziana di 73 anni a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. Il ragazzo, insieme a un complice finito in manette, avrebbe cercato di ingannare la vittima fingendosi un maresciallo. L’episodio evidenzia l’importanza di prestare attenzione a truffe di questo tipo e di segnalare immediatamente eventuali tentativi.

Un 24enne casertano è stato denunciato dai carabinieri per la tentata truffa ai danni di una 73enne di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. In manette il complice 33enne, originario di Arzano. Come riferisce PerugiaToday, i militari sono intervenuti in seguito alla denuncia del compagno della.

