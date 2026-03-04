Trovato morto in casa Mario Ruoso proprietario del Garage Venezia

Nella giornata di mercoledì 4 marzo, a Pordenone, è stato trovato morto in casa l'imprenditore Mario Ruoso, noto per essere il proprietario del Garage Venezia e il fondatore dell’emittente televisiva Telepordenone. La scoperta è stata fatta nel primo pomeriggio, ma al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

L'imprenditore Mario Ruoso, proprietario del Garage Venezia e fondatore dell'emittente televisiva Telepordenone, è stato trovato morto nel primo pomeriggio di mercoledì 4 marzo a Pordenone. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e i responsabili della scientifica per chiarire le cause del decesso. L'imprenditore era noto in città per la sua carriera nel settore automobilistico dell'informazione. Storico titolare della concessionaria Garage Venezia, negli anni '80 è diventato il patron dell'emittente televisiva Telepordenone. Mario Ruoso trovato morto in casa con una profonda ferita alla testa, nessuna pista esclusa: «Era in una pozza di sangue»Il noto imprenditore pordenonese Mario Ruoso, 87 anni, è stato trovato morto nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo 2026 nella propria abitazione di Porcia, con una profonda ferita ... Trovato morto in casa a Porcia l'imprenditore Mario RuosoAveva una profonda ferita alla testa. Indagini in corso per chiarire le cause della morte. Non si esclude al momento alcuna ipotesi ...